Маслов: «Спартак» всегда хочет выигрывать»

В центральном матче двадцать второго тура чемпионата российской Премьер-лиги московский «Спартак» не сумел отомстить «Динамо» за поражение в матче первого круга, когда «Динамо» выиграло у «красно-белых» с минимальным преимуществом.

Сейчас команды забили друг другу шесть мячей, но сильнейшего так и не выявили. Игру прокомментировал защитник «Спартака» Павел Маслов.

- Говорить про фарт не приходится, фарт это вещь неосязаемая, его нужно заслужить. В первой части нам везло, сейчас меньше. «Спартак» всегда хочет выигрывать, сейчас это не получается сделать, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Спартак» сыграет с аутсайдером - московским «Торпедо».