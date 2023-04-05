Дарвин: «Задача «Спартака» — удержаться в тройке»

Бывший голкипер московского «Спартака» Юрий Дарвин высказался о задачах «красно-белых» на оставшуюся часть сезона.

«У «Спартака» нет такого превосходства над соперниками по игре, как у «Зенита». Сейчас задача — удержаться в тройке. Хотя лично у меня уже закрались сомнения и насчет попадания в число призеров», — цитирует Дарвина Bobsoccer.

После 21 тура «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 41 балл. Ближайшим преследователем «красно-белых» является ЦСКА, у которого на счету 38 очков.

В предстоящем матче команда Гильермо Абаскаля сыграет дома с «Динамо». Встреча пройдет 8 апреля в 19:30 по мск.