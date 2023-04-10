Бушманов: «Спартак» потерял уверенность»

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Бушманов оценил форму «красно-белых» в последних матчах.

«Я бы сказал, что команда потеряла уверенность. Такое складывается ощущение. Из этой ситуации надо как-то выруливать. Пока не получается. Надо понимать, что травмы ряда лидеров, отсутствие из-за дисквалификации трёх игроков в Кубке не способствуют обретению стабильности», — приводит слова специалиста Bobsoccer.ru.

По его мнению, тренерский штаб «Спартака» вынужден искать новые сочетания футболистов, отметив при этом, что не все игроки способны играть в иных позициях. В качестве примеров Бушманов привёл Данила Пруцева и Руслана Литвинова.

Напомним, что «Спартак» не смог выиграть в последних пяти матчах в рамках всех турниров, вылетев в Путь регионов Кубка России и опустившись на третье место в таблице Премьер-лиги.