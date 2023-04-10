Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Спартак» потерял уверенность»

10 Апреля 2023 • 17:19 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Бушманов оценил форму «красно-белых» в последних матчах.

«Я бы сказал, что команда потеряла уверенность. Такое складывается ощущение. Из этой ситуации надо как-то выруливать. Пока не получается. Надо понимать, что травмы ряда лидеров, отсутствие из-за дисквалификации трёх игроков в Кубке не способствуют обретению стабильности», — приводит слова специалиста Bobsoccer.ru.

По его мнению, тренерский штаб «Спартака» вынужден искать новые сочетания футболистов, отметив при этом, что не все игроки способны играть в иных позициях. В качестве примеров Бушманов привёл Данила Пруцева и Руслана Литвинова.

Напомним, что «Спартак» не смог выиграть в последних пяти матчах в рамках всех турниров, вылетев в Путь регионов Кубка России и опустившись на третье место в таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2
0
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
17:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Чернов получил травму в матче с «Оренбургом»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Зенит» может потерять очки в оставшихся матчах»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Бушманов раскритиковал уровень матча «Спартак» - «Динамо»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» быстро забил два мяча в ворота «Ростова»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат признался, что удивлён увольнению Бердыева из «Сочи»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци отреагировал на отказ Дзюбы жать руку Семаку
17:19 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» потерял уверенность»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Кержаков может возглавить клуб РПЛ
17:13 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев считает, что «Зениту» ничего не помешает выиграть РПЛ в следующем году
17:12 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Кубок России очень важен для нас»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Бердыев и Сёмин – мэтры нашего футбола»
17:03 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что могут отпустить Антона Миранчука в Европу
16:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Сложности есть с переездом, с составом»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал о трудностях «Ростова» перед игрой с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем