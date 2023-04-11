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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов считает, что пенальти на Зобнине не было

11 Апреля 2023 • 21:29 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о назначенном пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.

«Я удивился, когда позвали судью к монитору, а он все равно назначил пенальти. Думал, его отменят. Да, рукой придерживал, но не думаю, что это касание влияет на то, как Роман подогнул ноги», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что очень переживает за «Спартак», ведь является болельщиком команды, но стоит признать — пенальти не было.

Напомним, столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» завершилось со счетом 3:3.

После 22 тура подопечные Гильермо Абаскаля идут на третьей строчке в чемпионате России, набрав 42 очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Тихонов Роман Зобнин
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