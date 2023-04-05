Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудачной серии «красно-белых».

«Я не болею за «Спартак» и не слежу за ним. Но единственное могу сказать, раз такие результаты, значит что-то не то в команде», — сказал Билялетдинов.

После возобновления сезона-2022/23 «Спартак» в чемпионате России команда одержала лишь одну победу, два раза сыграла вничью и проиграла «Оренбургу». Таким образом, московский клуб опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.

В 22-м туре «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Динамо». Встреча состоится 8 апреля, начало – в 19:30 по московскому времени.