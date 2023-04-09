Даниил Денисов: «Голы от «Динамо» не только про Селихова, а про команду в целом»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о неудачной игре голкипера Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо». Столичное дерби завершилось со счетом 3:3.

«Поддержали ли Селихова? Эти голы не только про Селихова, а про команду в целом. Пропускает команда, забивает команда. Побеждает и проигрывает тоже команда», — приводит слова Денисова Sport24.

В текущем сезоне 29-летний вратарь принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых пропустил 28 мячей и шесть раз смог сыграть «на ноль».

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка.