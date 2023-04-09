Даниил Денисов: «Спартак» пропустил глупые голы от «Динамо»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о пропущенных голах команды в матче с «Динамо».

«В игре против «Динамо» мы пропустили достаточно глупые голы. Нужно будет их разобрать, подумать, пересмотреть лишний раз. Хотелось отработать, повлиять на результат. Это лично наша «заслуга», что не победили», — приводит слова Денисова Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок провел 33 матча во всех турнирах, забил один гол и стал автором четырех ассистов.

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» завершилось вничью со счетом 3:3. После 22 туров подопечные Гильермо Абаскаля сохранили третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, а «бело-голубые» опустились на шестую позицию.