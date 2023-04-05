Даса высказался о возможной отставке Йокановича

Защитник «Динамо» Эли Даса отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Славиши Йокановича.

«В команде может смениться тренер? Не слышал такого. Мы все разочарованы. Но атмосфера нормальная, ничего особенного», — приводит слова Дасы «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 4 апреля, «бело-голубые» уступили «Акрону» (0:0, 1:4 — пен) в 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) и вылетели из турнира. В чемпионате России «Динамо» занимает пятую строчку турнирной таблицы, набрав 35 очков в 21 проведённом матче.

Йоканович возглавил «Динамо» летом прошлого года, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. Отметим, что сербский специалист имеет опыт работы в Английской премьер-лиге.