Булыкин не исключает скорой отставки Йокановича

Бывший форвард столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин после сегодняшнего провального матча его бывшего клуба против «Сочи» (0:2) призадумался о возможной отставке сербского наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«После игры, думаю, у руководства «Динамо» будет много вопросов к главному тренеру, так как команда не только не смогла обыграть соперника в меньшинстве, но ещё и уступила в два мяча», - цитирует Булыкина Rusfootball.

По мнению эксперта, в ближайшее время в «Динамо» будет «разбор полётов».

«Не исключаю, что решения могут быть вплоть до тренерской отставки», - добавил Булыкин.

Напомним, что «Динамо» после горького поражения осталось на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, всего у столичного клуба в активе 35 баллов. В следующем туре динамовцам играть с ещё одним неудачником сегодняшнего игрового дня - столичным «Спартаком»