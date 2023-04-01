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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин не исключает скорой отставки Йокановича

01 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший форвард столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин после сегодняшнего провального матча его бывшего клуба против «Сочи» (0:2) призадумался о возможной отставке сербского наставника «бело-голубых» Славиши Йокановича.

«После игры, думаю, у руководства «Динамо» будет много вопросов к главному тренеру, так как команда не только не смогла обыграть соперника в меньшинстве, но ещё и уступила в два мяча», - цитирует Булыкина Rusfootball.

По мнению эксперта, в ближайшее время в «Динамо» будет «разбор полётов».

«Не исключаю, что решения могут быть вплоть до тренерской отставки», - добавил Булыкин.

Напомним, что «Динамо» после горького поражения осталось на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, всего у столичного клуба в активе 35 баллов. В следующем туре динамовцам играть с ещё одним неудачником сегодняшнего игрового дня - столичным «Спартаком»

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Славиша Йоканович
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