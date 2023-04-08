В «Спартаке» высказались о восстановлении Джикии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не попал в заявку команды на субботний матч Премьер-лиги против «Динамо». Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу московского клуба, дал комментарий по поводу состояния Джикии.

«Джикия продолжает восстановление. Сроки его возвращения не изменились», - сказал Зеленов журналистам.

Напомним, что Георгий Джикия получил травму в мартовском матче Премьер-лиги против «Оренбурга». Тогда «красно-белые» сообщали, что защитник пропустит три недели. Таким образом, Джикия должен вернуться в строй на следующей неделе.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.