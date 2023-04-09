Кузьмичёв: «Селихов - виновник двух пропущенных голов»

В центральном матче двадцать второго тура российской РПЛ московские «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью, забив друг другу по три мяча. Экс-заместитель гендиректора «красно-белых» Владимир Кузьмичев прокомментировал итоги прошедшего матча, он получил удовольствие от игры, но ему не понравилась игра голкипера Александра Селихова:

- «Спартак» должен был выигрывать, если бы не ошибки Селихова. В таких матчах вратарь должен, как минимум брать свое, а максимум выручать. Сегодня Александр напрямую поучаствовал в двух пропущенных мячах, - цитирует слова Кузьмичева «РБ Спорт».

В следующем туре «красно-белым» предстоит сразиться с «Торпедо».