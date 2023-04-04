Фомин: «У нас впереди матч со «Спартаком», нельзя на дерби выходить доигрывать»

Игрок «Динамо» Даниил Фомин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России со «Спартаком».

«У нас впереди матч со «Спартаком». Нельзя на дерби выходить доигрывать [сезон]. Мы представляем клуб «Динамо», мы не можем просто так относиться к такому клубу», - приводит слова Фомина «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что в раздевалке «бело-голубой» команды состоялся разговор между членами коллектива, приведший к однозначному решению – каждый футболист, выходящий на поле защищать честь «Динамо», будет выкладываться на все сто процентов в следующих играх.

Сегодня «Динамо» вылетело из Кубка России, проиграв «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).