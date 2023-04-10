Бушманов раскритиковал уровень матча «Спартак» - «Динамо»

Бывший футболист столичного «Спартака» Евгений Бушманов высказался о качестве игры в матче против «Динамо».

«Мне нравится футбол, в котором много голов. Интересные моменты создаются за счёт хороших комбинаций, высокого индивидуального мастерства в атаке. Тогда это все любопытно смотреть. А когда вот так… Глупейшие ошибки обороны», — заявил эксперт, чьи слова цитирует Bobsoccer.ru. Специалист отметил, что ему не понравилась игра, поскольку из-за большого количества ошибок не было понятно, соответствовал ли футбол от обоих коллективов уровню Премьер-лиги.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» сыграли результативную ничью со счётом 3:3 в центральном матче 22-го тура российского чемпионата.