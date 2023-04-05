«Трудно сказать, что случилось со «Спартаком» — Гаврилов

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал последние результаты «красно-белых».

«Трудно сказать, что случилось со «Спартаком». В последних матчах команда не может реализовать свои моменты. А как побеждать, если нет реализации? Кризис в «Спартаке»? Мне тяжело судить об этом», — приводит слова Гаврилова «Чемпионат».

По мнению эксперта, команда Гильермо Абаскаля владела преимуществом в кубковой встрече с «Уралом» (1:2), но не смогла воспользоваться этим.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур. Ранее столичный клуб вылетел из плей-офф Кубка России Пути РПЛ в Путь регионов. Добавим, что «красно-белые» не могут одержать победу на протяжении четырех игр подряд.