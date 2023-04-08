Селихов подарил «Динамо» уже второй гол, «Спартак» проигрывает

В матче 22-го тура Премьер-лиги «Спартак» - «Динамо» в пятый раз сменился счёт на табло. В середине второго тайма уже «бело-голубые» оказались впереди. Денис Макаров с левого фланга продвинулся к углу штрафной и несильно прострелил, открывшийся Константин Тюкавин не стал бить, а пробежал мимо мяча. Голкипер Александр Селихов не ждал такого развития событий и, застыв, наблюдал, как мяч закатывается в дальний угол его ворот.

Счет стал 3:2 в пользу «Динамо». Команда Славиши Йокановича настигает ЦСКА на четвертом месте, а ее соперник остается на третьей строчке.

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