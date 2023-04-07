Парфёнов: «Промес — ключевая фигура для «Спартака»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Промес — ключевая фигура для «Спартака». Когда у него кураж, он делает разницу. Были тяжелые игры, в которых он решал. У «Спартака» ведь тоже молодая команда, и когда все получается — тогда получается у всех», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Специалист считает, что молодым футболистам нужен такой партнер, который поведет их за собой, но сейчас Промес травмирован, поэтому молодым необходимо брать на себя функции лидера.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец забил 21 гол и отдал 9 голевых передач в 30 матчах за «красно-белых».