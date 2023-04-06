Бояринцев: «И «Спартак», и «Динамо» любят играть в атаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился своими ожиданиями от дерби «Спартак» - «Динамо».

Специалист предположил, что, учитывая провальные выступления обоих коллективов в недавних кубковых матчах и значимость самого старого московского дерби, проблем с мотивацией как у спартаковских, так и у динамовских футболистов точно не будет.

По словам эксперта, матч будет захватывающим, и обе команды забьют друг другу как минимум один гол.

«Думаю, что игра будет атакующая, закрытый футбол мы здесь не увидим. И «Спартак», и «Динамо» любят играть в атаку», - приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Игра состоится восьмого апреля, начало в 19:30.