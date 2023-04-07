Мозес: «Николсон — смешной чувак и мой брат»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился информацией о своих дружеских отношениях с форвардом команды Шамаром Николсоном.

«Шамар — смешной чувак и мой брат. Он еще молод, и я хочу, чтобы его карьера сложилась максимально успешно. Стараюсь подбадривать его, помогать советами. А он делится позитивом, который всегда ощущаешь рядом с ним», — цитирует Мозеса официальный сайт «красно-белых».

Напомним, 26-летний ямаец перебрался в московский «Спартак» в январе 2022 года. В текущем сезоне на счету Николсона четыре забитых мяча и две результативные передачи в 22 матчах с учетом всех турниров.