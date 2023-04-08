Бывший российский футболист Андрей Тихонов ранее выступавший за «Спартак», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» (3:3).

- Как вы оцените игру голкипера «красно-белых» Александра Селихова?

- В моменте со вторым голом «Динамо» Селихов немного не рассчитал выход. Не могу сказать, что он сильно ошибся в этом эпизоде. А в случае с голом Макарова произошло что-то странное. Селихов просто неверно повёл себя в этой ситуации. Тюкавин даже не сделал движение ногой после прострела Макарова, и мяч спокойно закатился в ворота. Я очень удивился.

- Для «Спартака» такой ничейный результат в плюс или в минус?

- Для турнирного положения, конечно, в минус. Думаю, ЦСКА завтра, скорее всего, обыграет «Химки», и тогда «армейцам» останется всего одно очко до «Спартака». Победа нужна была обоим клубам, чтобы не вывалиться из борьбы за медали. В итоге обе команды не извлекли пользы из сложившегося результата.

- «Спартак» не худшим образом смотрелся в атаке, несмотря на отсутствие Промеса. Можно сказать, что Кейта Бальде, который принял участие в матче, заменил Квинси?

- Бальде забивает уже два матча подряд. Но когда Промес в порядке, он классно играет в атаке, разгоняет атаки. Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если «Спартак» не выигрывает?

Роберт Иванов