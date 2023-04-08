Соболев достиг отметки в 50 голов в РПЛ

Александр Соболев был тем, кто открыл счёт в субботнем дерби между «Спартаком» и «Динамо». Как мы уже сообщали, 26-летний нападающий отметился голом впервые с октября. Также стоит сказать, что этот гол стал для Соболева 50-м в Премьер-лиге России.

Отметка в 50 голов в РПЛ Соболеву покорилась в 133-м матче в турнире. В топ-дивизионе российского футбола Александр играл не только за «Спартак», а ещё и за «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов».

Следить за матчем между «Спартаком» и «Динамо» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.