«Захарян выглядит блекло» — Кобелев

Российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян на порядок хуже выглядит по сравнению с прошлым годом. Его игра оставляет желать лучшего, как и у всей команды. Чтобы знать причины, нужно быть внутри клуба. Захарян действительно выглядит блекло на фоне прошлого себя», — цитирует Кобелева Sport24. По мнению специалиста, Захарян еще очень молодой, поэтому нестабилен.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и отдал шесть ассистов.

После 21 тура «Динамо» идет на пятой строчке в чемпионате России, набрав 35 очков.