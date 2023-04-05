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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Захарян выглядит блекло» — Кобелев

05 Апреля 2023 • 19:40 Комментировать (1)
Спартак Москва
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Динамо Москва
08.04 19:30

Российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением об игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян на порядок хуже выглядит по сравнению с прошлым годом. Его игра оставляет желать лучшего, как и у всей команды. Чтобы знать причины, нужно быть внутри клуба. Захарян действительно выглядит блекло на фоне прошлого себя», — цитирует Кобелева Sport24. По мнению специалиста, Захарян еще очень молодой, поэтому нестабилен.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и отдал шесть ассистов.

После 21 тура «Динамо» идет на пятой строчке в чемпионате России, набрав 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Арсен Захарян
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Leonardis
05 Апреля 2023 в 20:10
отдать в аренду в химки
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