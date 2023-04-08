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«Спартак» пропустил три за три удара в створ: кто из «красно-белых» ужасно сыграл в дерби с «Динамо»

08 Апреля 2023 • 21:57 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Продолжаем считать безвыигрышную серию московского «Спартака». После сегодняшнего дерби с «Динамо» достигла она уже пяти матчей – два поражения и три ничейных результата. Ничья с «бело-голубыми» ну прям интересно выглядит – три гола пропустили за три удара в створ, причём Денис Макаров особо и не бил по воротам, но смог отличиться. 3:3 в итоге – веселейший матч. Ну, а мы давайте пройдёмся по «красно-белым» персоналиям, почему же всё-таки победить не сумели? Кто виноват?

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 18:9, в створ – 6:3, угловые – 8:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва3:3Динамо Москва
(1:0) Соболев Александр Сергеевич7'  
  35'Захарян Арсен (1:1)
(2:1) Бальде Диао Кейта40'  
  45'Соболев Александр Сергеевич (2:2)
  66'Макаров Денис (2:3)
(3:3) Соболев Александр Сергеевич88'  
Селихов АлександрХлусевич Даниил  20' 22' (Денисов Даниил ( 22') Чернов НикитаЛитвинов РусланТавареш Томаш 79' (Классен Леон ( 79') Игнатов Михаил 60' (Зиньковский Антон ( 60') Мартинс КристоферПруцев Данил 80' (Маслов Павел ( 80') Зобнин РоманСоболев Александр Сергеевич  78'Бальде Диао Кейта 61' (Мелёшин Павел ( 61')
Запасные: Зорин ДаниилВолков МихаилРыбус МацейВеденеев МаксимМаксименко АлександрДуарте Алексис
Шунин АнтонДаса Элазар  87'Сазонов Саба  53'Маричаль Николас 46' (_Maystorovich ( 46'  65') Скопинцев ДмитрийГагнидзе ЛукаФомин Даниил  14'Захарян АрсенМакаров Денис 90' (Гладышев Ярослав ( 90') Тюкавин Константин 67' (Смолов Фёдор ( 67') Нгамалё Николя 90' (Грулёв Вячеслав ( 90')
Запасные: Будачёв ИванЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьНорманн Матиас
08 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 3,0. Александр смело может вычёркивать это дерби из памяти. Наверное, худшую игру в сезоне провёл Селихов, на совести которого два мяча из трёх. Автогол Соболева после невнятного выхода и чудо-прострел Макарова. А сейвов толковых у Селихова сегодня вообще не было.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,5. Естественно, защита далеко не ушла. Лучшим в оборонительных построениях «Спартака» был как раз Никита Чернов, который хоть немного сдерживал Тюкавина. Два перехвата у него, четыре раза из шести защитник выиграл борьбу.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,0. Похуже дела обстоят у Литвинова. Резвый Тюкавин регулярно выскакивал из-за спины, создавая опасность. Так и пришёл первый гол, кстати. Обычно Руслан спасает себя отличными передачами вперёд, но сегодня раскручивать атаки совсем не получалось.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 3,5. Ещё один антигерой наравне с Селиховым. Тавареш будто забыл, что надо в обороне отрабатывать. Тюкавин всегда был на шаг впереди. Убегал по флангу Тавареша, создавая первый гол, выскочил из-за спины Томаша и запутал Селихова, когда Макаров исполнил голевой прострел.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,0. До вынужденной замены успел отметиться только хорошим – голевой передачей. Пожелаем здоровья Даниилу!

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КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,0. Вышел играть на правом полуфланге, слабо созидал в атаке, но главное, явно не дорабатывал в обороне. Опорная зона регулярно проседала у «Спартака», лишь в конце каждого опасного момента видим мы Мартинса, всплескивающего руками и переживающего пропущенный мяч.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. Пруцев перемещался больше, покрыл больше площади, но толку примерно столько же. Что-то перестали получаться единоборства у Данила, легко его двигают от мяча. Нет отборов вообще, всего один перехват, опоздания к важным эпизодам. Очень слабые показатели для опорного полузащитника.

РОМАН ЗОБНИН – 7,5. На пару с Таварешем Зобнин проиграл «бело-голубым» левый фланг, но в то же время был и невероятно полезен. У Романа четыре перехвата в активе оборонительных действий, предголевой заброс на Хлусевича и заработанный пенальти – в багаже атакующих заслуг.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6,5. Игнатов продолжает играть в своём стиле. Вспыхнул в одном моменте и потух. Шикарно подкараулил ошибку Маричаля, одним касанием создав момент для Бальде, но больше ничем не отметился и был заменён после часа игры.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Автор хет-трика, правда, один мяч был отправлен в собственные ворота. Но в том эпизоде сложно обвинить бедро Соболева, на выходе набедокурил Селихов. А форвард же очень активен был у чужих ворот: собрал почти весь верх (7 раз из 10), постоянно нагнетал, дубль оформил, спас команду от поражения, в конце концов.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 7,5. Отлично чувствует себя Бальде, жаль, что на весь матч его пока не хватает. За час Кейта много неприятных моментов доставил «Динамо». Отлично открывался, двигал защитников корпусом, убегал. Два раза шёл в обводку и обыгрывал, уверенно реализовал свой момент.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Вынужденно вышел вместо Хлусевича, на правом фланге отрабатывал за себя и за того (Мартинса) парня. Выиграл 9 единоборств из 13, совершил 6 (!) отборов и один обостряющий кросс.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ПАВЕЛ МЕЛЁШИН – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

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