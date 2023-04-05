Назначены судьи на матчи «Спартак» - «Динамо» и «Локомотив» - «Зенит»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 22-го тура чемпионата России. Субботнее дерби между «Спартаком» и «Динамо» обслужит бригада Сергея Иванова. У мониторов ему будут помогать Владислав Безбородов (ВАР) и Николай Богач (АВАР).

На воскресной битве между «Локомотивом» и «Зенитом» будет работать бригада Павла Кукуяна. В качестве ВАР отработает Виталий Мешков, а в качестве АВАР – Игорь Демешко.

Лидером чемпионата России на текущий момент является «Зенит». Второе место занимает «Ростов», который отстаёт от питерцев на семь очков. Топ-3 замыкает «Спартак», в активе которого на 10 очков меньше, чем у «Зенита».