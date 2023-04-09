Маслов — о матче с «Динамо»: «Игра складывалась не под диктовку «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о ходе матче с «Динамо». Встреча 22-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:3.

«Два раза вели в счете — два раза пропустили. Игра складывалась не под диктовку «Спартака». Но это уже произошло — это факт», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

По поводу пенальти в ворота «Динамо» игрок заявил, что не видел данный момент, позже он посмотрит запись и тогда у него сложится свое мнение об эпизоде.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две голевые передачи.