Павлюченко: «Спартак» — фаворит в дерби с «Динамо»

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко выделил фаворита в столичном дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

«Судя по тому, что демонстрирует «Динамо» в последних матчах, фаворит — «Спартак». Здесь будет правильно сказать, что это дерби и тут неважно, кто как играет, но мне кажется, сегодня «Спартак» сильнее «Динамо», но вы же знаете, что такое футбол», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Георгий Джикия и Квинси Промес — это те футболисты, которые определяют игру «красно-белых», но сейчас их нет, поэтому у других будет шанс проявить себя.

Матч 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо» пройдет 8 апреля и начнется в 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.