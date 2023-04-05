Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «На кого менять Йокановича? На ещё одного югослава?»

05 Апреля 2023 • 14:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что вылет «бело-голубых» из Кубка России не является основанием для увольнения наставника команды Славиши Йокановича.

Напомним, вчера, 4 апреля, «Динамо» уступило «Акрону» (0:0, 1:4 — пен) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) и завершило свои выступления в текущем розыгрыше турнира. По мнению Кобелева, в отдельно взятом матче могло произойти всё, что угодно.

«Увольнение Йокановича? Нужно этот вопрос задавать руководству. Перед сезоном ушло много игроков, а пришедшие не смогли их заменить полноценно. А на кого менять Йокановича? На ещё одного югослава? Их там много», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» сейчас занимает пятое место, набрав 35 очков в 21 проведённом матче. В следующем туре «бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Эта игра состоится 8 апреля и начнётся она в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Кобелев Славиша Йоканович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
15:11 · Россия. Премьер-лига
Влут поделился эмоциями от победы над «Спартаком»
15:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Динамо» было сильнее и должно обыгрывать «Акрон» даже вторым составом»
14:44 · Россия. Премьер-лига
«Я шоумен»: Дзюба высказался о незабитом пенальти
14:37 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «На кого менять Йокановича? На ещё одного югослава?»
14:20 · Россия. Премьер-лига
Назначены судьи на матчи «Спартак» - «Динамо» и «Локомотив» - «Зенит»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк: «Есть ощущение, что Акинфеев будет играть вечно»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Божин: «Пусть судьи открыто объясняют свои решения»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Вальверде никогда не хотел меня, он просил у руководства Виллиана»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Божин рассказал, что ненавидит в футболе больше всего
13:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Не вижу причин, почему Йокановичу нужно уйти из «Динамо»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Божин — об отстранении после матча со «Спартаком»: «Видимо, кому-то это надо было»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ больше не стоит»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Кобелев разочарован вылетом «Динамо» из Кубка России
12:42 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Спартак» напоминает среднюю немецкую команду»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Малком высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем