Кобелев: «На кого менять Йокановича? На ещё одного югослава?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что вылет «бело-голубых» из Кубка России не является основанием для увольнения наставника команды Славиши Йокановича.

Напомним, вчера, 4 апреля, «Динамо» уступило «Акрону» (0:0, 1:4 — пен) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов) и завершило свои выступления в текущем розыгрыше турнира. По мнению Кобелева, в отдельно взятом матче могло произойти всё, что угодно.

«Увольнение Йокановича? Нужно этот вопрос задавать руководству. Перед сезоном ушло много игроков, а пришедшие не смогли их заменить полноценно. А на кого менять Йокановича? На ещё одного югослава? Их там много», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» сейчас занимает пятое место, набрав 35 очков в 21 проведённом матче. В следующем туре «бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Эта игра состоится 8 апреля и начнётся она в 19:30 по московскому времени.