Кирьяков: «Спартак» – «Динамо» – это традиционное дерби»

Бывший футболист российской сборной Сергей Кирьяков высказался о матче московских «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Премьер-лиги.

«Спартак» – «Динамо» – это традиционное дерби. Сейчас команды находятся не в лучшем психологическом состоянии, поэтому будут компенсировать это огромным желанием навязывать борьбу на футбольном поле», – заявил эксперт в интервью «Чемпионату».

По его мнению, в этой встрече верх возьмёт тот, кто выиграет больше единоборств, поскольку оба коллектива испытывают проблемы с игровой точки зрения. Также Кирьяков высказал мнение относительно возможной отставки Славиши Йокановича, отметив, что руководство «бело-синих» должно понимать, сможет ли «Динамо» вместе выйти из текущей ситуации с нынешним наставником.

Напомним, что «Спартак» и «Динамо» встретятся завтра, 8 апреля, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.