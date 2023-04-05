Терёхин не видит смысла в отставке Йокановича

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос, нужно ли «бело-голубым» сейчас менять тренера.

«До конца сезона осталось совсем чуть‑чуть. Зачем сейчас кого‑то в отставку отправлять? Смысла нет. В том же матче с «Акроном», если бы не вратарь, «Динамо» забило бы гол‑два и выиграло бы. Волков очень свою команду выручил», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков за 21 тур.

8 апреля команда Йокановича встретится в дерби со «Спартаком». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.