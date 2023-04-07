Широков: «Спартак» сможет обыграть «Динамо»

Гендиректор «Сатурна» Роман Широков высказался в преддверии столичного дерби между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак» сможет одержать победу в матче с «Динамо». А почему нет? Трудно сказать, сказывается ли отсутствие Промеса и Джикии на игре «Спартака», но если они лидеры, то сказывается, конечно», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Функционер признался, что ему тяжело рассуждать по поводу возможной отставки главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, необходимо быть внутри клуба, чтобы оценить ситуацию.

Матч 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.