Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «бело-голубых», в котором они сыграют со «Спартаком».

- Кого вы видите фаворитом в завтрашней игре?

- Вывеска интересная. Но она, к сожалению, стала утрачивать свою актуальность, хотя в мое время матч «Спартак» - «Динамо» был особенным. Можно было проиграть любому клубу из Москвы, но только не «Спартаку». Положение команд в турнирной таблице в дерби уж точно не играет роли.

- А какая для вас самая запоминающаяся игра со «Спартаком»?

- Сразу приходит на ум 1975 год. Тогда мы не могли победить «Спартак» 6 лет. Помню, что было огромное скопление людей, а на кассах висели огромные плакаты «Все билеты проданы». Люди сидели в проходах. Тогда мы победили со счётом 2:1, а вся борьба развернулась в центре поля. Помню, тогда я отдал голевую передачу. А в конце второго тайма Володя Басалаев забил второй гол, и мы победили. В первый раз увидел тогда стадион, забитый под завязку.

- Да, сейчас это сложно представить.

- В последнее время достаточно неплохо ходили на «Динамо». По крайней мере, до введения Fan ID.

- Вы уже упомянули борьбу двух полузащит в матче 1975 года. Вы довольны нынешними игроками центра поля в «Динамо»?

- В команде собраны хорошие игроки. Единственное, Захарян выглядит не лучшим образом. «Челси» сыграл с ним злую шутку. Пока он не вернулся на свой прежний уровень, который демонстрировал ранее.

- Раз уж зашла речь о динамовской молодёжи. Кого надо завтра выпустить в стартовом составе - Тюкавина или Смолова?

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- Мне очень нравится Тюкавин. У него отличное голевое чувство и скорость. Несмотря на это, мне кажется, что ему лучше выходить на замену, а не появляться на поле с первых минут. Этакий джокер, который работает с уже подуставшими защитниками. По Смолову сложно делать какие-то выводы, он пропустил последние игры. Посмотрим, что решит тренерский штаб.

Григорий Петерсон