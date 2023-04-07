Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Захарян выглядит не лучшим образом, «Челси» сыграл с ним злую шутку» эксклюзив

07 Апреля 2023 • 15:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча «бело-голубых», в котором они сыграют со «Спартаком».

- Кого вы видите фаворитом в завтрашней игре?

- Вывеска интересная. Но она, к сожалению, стала утрачивать свою актуальность, хотя в мое время матч «Спартак» - «Динамо» был особенным. Можно было проиграть любому клубу из Москвы, но только не «Спартаку». Положение команд в турнирной таблице в дерби уж точно не играет роли.

- А какая для вас самая запоминающаяся игра со «Спартаком»?

- Сразу приходит на ум 1975 год. Тогда мы не могли победить «Спартак» 6 лет. Помню, что было огромное скопление людей, а на кассах висели огромные плакаты «Все билеты проданы». Люди сидели в проходах. Тогда мы победили со счётом 2:1, а вся борьба развернулась в центре поля. Помню, тогда я отдал голевую передачу. А в конце второго тайма Володя Басалаев забил второй гол, и мы победили. В первый раз увидел тогда стадион, забитый под завязку.

- Да, сейчас это сложно представить.

- В последнее время достаточно неплохо ходили на «Динамо». По крайней мере, до введения Fan ID.

- Вы уже упомянули борьбу двух полузащит в матче 1975 года. Вы довольны нынешними игроками центра поля в «Динамо»?

- В команде собраны хорошие игроки. Единственное, Захарян выглядит не лучшим образом. «Челси» сыграл с ним злую шутку. Пока он не вернулся на свой прежний уровень, который демонстрировал ранее.

- Раз уж зашла речь о динамовской молодёжи. Кого надо завтра выпустить в стартовом составе - Тюкавина или Смолова?

Реклама


- Мне очень нравится Тюкавин. У него отличное голевое чувство и скорость. Несмотря на это, мне кажется, что ему лучше выходить на замену, а не появляться на поле с первых минут. Этакий джокер, который работает с уже подуставшими защитниками. По Смолову сложно делать какие-то выводы, он пропустил последние игры. Посмотрим, что решит тренерский штаб.

Григорий Петерсон

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Алексей Петрушин Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
08.04.23 в 14:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Факел Факел
2.75 3.15 2.75
Видео
08.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Урал Урал
2.27 3.55 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
15:30 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Торпедо» и «Химкам» с любым тренером было бы сложно остаться в РПЛ»
15:26 · Россия. Премьер-лига
Газизов снова проиграл суд «Спартаку»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Аршавин прокомментировал слова Радимова о деградации Захаряна
15:16 · Россия. Премьер-лига
Аршавин за возвращение пива на стадионы
15:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Дзюба — звезда российского футбола и один из сильнейших нападающих в истории сборной России»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Рэпер PLC: «Хотелось бы познакомиться с Галицким»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Кержаков раскрыл свою зарплату в кипрском клубе
14:44 · Кубок России
Бояринцев: «За «Спартак» тревожно, ведь «Акрон» стал грозой авторитетов»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: Дзюба может побить рекорд Кержакова
14:33 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на голевые подвиги Дзюбы
14:30 · Кубок России
Новиков: «Ганчаренко попробует доказать, что его уход из ЦСКА был несправедлив»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Юран ответил, хочет ли отомстить «Химкам»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Сиссако назвал лучшего француза в истории РПЛ
14:11 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал футболистов «Зенита», которые не сыграют против «Локомотива»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Если Пиняев перейдёт в более сильную команду, заиграет по-сумасшедшему»
Все новости
Рекомендуем