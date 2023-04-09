Александр Хаджи: «Ещё два очка потеряли»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи снова разочарован - он и так редко бывает довольным игрой «красно-белых», а после матча с «Динамо» он и вовсе испытывает тяжелое чувство. Напомним, что команды забили друг другу по три мяча, но так и не выявили победителя.

- Какая-то странная, непонятная игра у команды опять. И снова состав поменяли. Моментами «Спартак» играл отлично, а моментами - просто безобразно. Еще два очка потеряли, - заявил Хаджи в интервью Rusfootball.info.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с московским «Торпедо».