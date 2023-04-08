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Гаврилов — о травме Джикии: «Команда не должна зависеть от одного-двух игроков»

08 Апреля 2023 • 15:44 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 41 мин.

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о травме защитника московской команды Георгия Джикии, которая не позволит 29-летнему футболисту принять участие в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

Гаврилов считает, что команда не должна зависеть от одного-двух игроков, так как клубу необходимо наигрывать запасных футболистов на каждую из позиций.

«На каждой позиции должен быть хороший запасной игрок, иначе зачем он сидит на скамейке? Нужно постоянно наигрывать запасных, у них нет игровой практики и сыграться с остальными они не смогут», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 8 апреля. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Георгий Джикия
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (1)
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08 Апреля 2023 в 16:26
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