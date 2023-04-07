Мостовой: «Сейчас «Спартак» выглядит получше «Динамо»

Российский футбольный эксперт и бывший игрок столичного «Спартака» Александр Мостовой назвал фаворита в субботнем дерби между «красно-белыми» и «бело-голубыми».

Для меня в грядущей игре фаворит — команда Гильермо Абаскаля. «Спартак» выглядит лучше, плюс дома сыграют. Недавно «Динамо» вылетело из Кубка России — это большой удар для них», - заявил Мостовой «Чемпионату».

Матч «Спартак» - «Динамо» станет завершением первого игрового дня 22 тура Премьер-лиги. Встреча между принципиальными соперниками запланирована на 19:30, время московское.

«Но «Динамо» тоже не может постоянно проигрывать, должно же быть у них какое-то самолюбие», - добавил Мостовой.