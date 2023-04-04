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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Ошарашен невыразительными результатами «Спартака»

04 Апреля 2023 • 17:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о результатах «красно-белых» после зимней паузы.

«Ошарашен такими невыразительными результатами «Спартака» в последних матчах. У команды пропал победный настрой в самый неподходящий момент. Это плохой знак. Этот сезон мог стать чемпионским», ؙ— приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если «Ростов» обойдет в итоге «Спартак» в турнирной таблице РПЛ, то это будет сенсация. Кавазашвили надеется, что «красно-белым» получится избежать такого позора.

На данный момент «Ростов» занимает вторую строчку в чемпионате России, опережая идущий на третьем месте «Спартак» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Анзор Кавазашвили
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