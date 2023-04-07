Орещук уверен, что Йоканович доработает в «Динамо» до конца сезона

Известный футбольный функционер Роман Орещук порассуждал о судьбе главного тренера «бело-голубых» Славиши Йокановича. По его мнению, сербский специалист останется в московском клубе как минимум до окончания текущего сезона.

«Йоканович доработает до конца сезона, и никто не будет делать резких движений. Тем более, в руководстве «Динамо» работают те люди, которые резких движений не любят», - заявил Орещук «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» Йокановича на неделе покинуло Кубок России, уступив «Акрону» из Тольятти в серии пенальти. Несколькими днями ранее до кубкового поражения динамовцы проиграли дома непредсказуемому «Сочи» с Курбаном Бердыевым у руля.