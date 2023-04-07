Дарвин не видит фаворита в дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-голкипер «Спартака» Юрий Дарвин высказался в преддверии матча 22-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Динамо».

«Сейчас обе команды забуксовали, и у них наблюдается небольшой спад. И кто из них сможет быстрее прийти в себя, адаптироваться, настроиться, тот, думаю, и победит. Шансы, мое мнение, у них равные», — приводит слова Дарвина Rusfootball.

Эксперт надеется, что игра получится интересной, но считает, что ничья будет плохим результатом для обоих коллективов.

Дерби «Спартак» - «Динамо» пройдет завтра, 8 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.