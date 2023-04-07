Гранат — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «В таких матчах фаворита нет»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «бело-голубыми».

«Динамо» и «Спартак» сейчас на спаде. Все прекрасно понимают, что в таких матчах фаворита нет — дерби есть дерби. Ожидаю яркую и интенсивную игру с обилием голевых моментов», — заявил Гранат «Чемпионату», добавив, что надеется на победу «Динамо» в этой встрече.

Матч «Спартак» - «Динамо» состоится завтра, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.