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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло: «Не сказал бы, что у «Спартака» кризис»

05 Апреля 2023 • 16:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре московской команды во второй части текущего сезона.

По мнению эксперта, основная проблема «красно-белых» в последних матчах — это реализация.

«Не сказал бы, что у команды кризис. «Спартак» играет с преимуществом, с реализацией есть проблемы. Это связано с мастерством игроков», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Кроме того, Шавло отметил проблемы «Спартака» в обороне, связав их с отсутствием травмированного Георгия Джикии.

После 21 тура чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло
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