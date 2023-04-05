Шавло: «Не сказал бы, что у «Спартака» кризис»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением об игре московской команды во второй части текущего сезона.

По мнению эксперта, основная проблема «красно-белых» в последних матчах — это реализация.

«Не сказал бы, что у команды кризис. «Спартак» играет с преимуществом, с реализацией есть проблемы. Это связано с мастерством игроков», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Кроме того, Шавло отметил проблемы «Спартака» в обороне, связав их с отсутствием травмированного Георгия Джикии.

После 21 тура чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко.