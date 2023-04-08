В главном матче дня в Премьер-лиге встречаются «Спартак» с «Динамо». Уже на восьмой минуте противостояния «красно-белые» провели затяжную атаку по левой половине поля. В итоге Роман Зобнин технично забросил мяч в штрафную, и Даниил Хлусевич почти от лицевой выполнил короткий пас на Александра Соболева, который без помех расстрелял ворота динамовцев, счет стал 1:0.

Как форвард «Спартака» забил свой 50-й гол в РПЛ, можно посмотреть в видеофрагменте этого поединка.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.