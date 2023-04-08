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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» заявили, что Смолов находится в подавленном состоянии

08 Апреля 2023 • 19:02 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Динамо Москва
1-й тайм

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о состоянии российского нападающего Фёдора Смолова перед матчем 22-го тура РПЛ против «Спартака».

«Смолов несколько подавленный после того, что произошло на прошлой игре после общения с журналистами. У человека эмоции, он живой человек. Но физически к матчу готов», - заявил Гафин журналистам.

Напомним, что на этой неделе «бело-голубые» выбыли из борьбы за Кубок России, уступив тольяттинскому «Акрону» по итогам серии 11-метровых ударов в матче второго Этапа 1/4 финала Пути регионов.

Смолов после поражения в финале прошлого года обещал болельщикам добыть трофей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Фёдор Смолов Дмитрий Гафин
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