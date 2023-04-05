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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов: «Не стоит говорить об отставке Йокановича»

05 Апреля 2023 • 16:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о возможном увольнении наставника «Динамо» Славиши Йокановича.

«Не стоит говорить об отставке. Что за это время тренер может сделать? Если смотреть на европейские чемпионаты, то там специалистам дают время на работу. Сразу команда не строится, а у нас хотят, чтобы все было на раз два — это смех», — цитирует Семшова Metaratings.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 21 матч. Ранее столичный клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв в полуфинале «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва Славиша Йоканович
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