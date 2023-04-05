Семшов: «Не стоит говорить об отставке Йокановича»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мнением о возможном увольнении наставника «Динамо» Славиши Йокановича.

«Не стоит говорить об отставке. Что за это время тренер может сделать? Если смотреть на европейские чемпионаты, то там специалистам дают время на работу. Сразу команда не строится, а у нас хотят, чтобы все было на раз два — это смех», — цитирует Семшова Metaratings.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков за 21 матч. Ранее столичный клуб вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв в полуфинале «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).