Кузьмичёв назвал фаворитов в борьбе за призовые места в РПЛ

Известный российский функционер Владимир Кузьмичёв высказался о борьбе за призовые места в Российской премьер-лиге.

«Думаю, за эти места поборются «Спартак», «Ростов» и ЦСКА, а фаворитом я тут вижу «красно-белых». Хотя надо посмотреть, сможет ли Абаскаль вывести команду из той неприятной полосы, в которую они попали», — приводит слова Кузьмичёва портал «РБ Спорт».

После 21 тура возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Зенит», набрав 51 очко. На второй строчке идет «Ростов», у которого 44 балла. Замыкает лидирующую тройку «Спартак» (41 очко). Далее идут ЦСКА (38) и «Динамо» (35).