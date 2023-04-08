Селюк считает, что «Спартак» обыграет «Динамо»

Центральным матчем двадцать второго тура российского чемпионата станет поединок московских клубов «Спартак» и «Динамо». В первом круге динамовцы выиграли со счетом 1:0, но известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сейчас красно-белые возьмут реванш.

- У обеих команд продолжается неудачная серия. Думаю, «Спартак» должен выиграть. Мой прогноз: команды забьют больше двух голов, - цитирует слова Селюка «КП».

Центральный матч субботы в российском футболе между «Спартаком» и «Динамо» в рамках двадцать второго тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.