Павлюченко назвал тройку РПЛ по итогам сезона

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о том, кто окажется в призовой тройке по итогам сезона в Российской премьер-лиге.

«Я не вижу «Ростов» в тройке. Я думаю, ближе, наверное, в тройку: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Мне кажется, так оно и будет», — приводит слова Павлюченко портал «РБ Спорт».

На данный момент в РПЛ сыгран 21 тур. «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко. На второй строчке расположился «Ростов», набрав 44 очка. Замыкает тройку «Спартак», у которого 41 балл в копилке. Далее идут ЦСКА (38) и «Динамо» (35).