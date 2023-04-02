Быстров раскритиковал главного тренера московского «Динамо»

Бывший российский футболист, а ныне эксперт Владимир Быстров раскритиковал главного тренера столичного «Динамо» Славишу Йокановича.

«У Йокановича в распоряжении одни из лучших молодых футболистов России, но при нём они деградировали. Есть у него и хорошие легионеры, но они не показывают себя с лучшей стороны», - заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что динамовцы стали главным разочарованием первого игрового дня 21 тура Премьер-лиги. Московский клуб в большинстве проиграл дома «Сочи», который в последних двух матчах потерпел два разгрома с общим счётом 0:7.

«Десятерых победить не могут, наверное, это уже колокол какой‑то», - добавил бывший футболист.

После вчерашней неудачи «бело-голубые» остались на пятой строчке в турнирной таблице, имея равное количество очков с ЦСКА - 35. Однако у «армейцев» игра в запасе и очень вероятно, что сегодня днём команда Владимира Федотова использует шанс оторваться от своих московских земляков.