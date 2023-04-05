Абаскаль ответил на приглашение на заседание КДК

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на приглашение на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Напомним, что после матча против «Ахмата» (ничья 0:0) Абаскаль возмутился затяжками времени вратарём команды-соперника и бездействием арбитров в этом смысле.

«Да, я знаю о том, что меня пригласили на КДК. Завтра буду. Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Как я говорил на пресс-конференции, это относилось к ситуации, а не к судьям или каким-то другим людям», - сказал Абаскаль, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 8 апреля – против «Динамо» на своём поле.