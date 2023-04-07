Мозес назвал плюсы Томаша Тавареша

Защитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о своём коллеге по амплуа и одноклубнике Томаше Тавареше.

«Тавареш – техничный парень, который умеет классно обороняться. Заметен и его потенциал в атаке. Уверен, он сможет принести много пользы «Спартаку», - делится Мозес с клубной пресс-службой.

Напомним, что 22-летний португалец стал игроком «красно-белых» относительно недавно – прошедшей зимой. С тех пор он провёл в «Спартаке» восемь матчей, в которых один раз отличился ассистом.

В грядущие выходные, напомним, «Спартак» Мозеса и Тавареша примет дома принципиального соперника – московское «Динамо».