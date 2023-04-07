Билялетдинов объяснил важность дерби для «Спартака» и «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился своими ожиданиями от дерби с «Динамо».

«Это шанс для одной из команд закончить неудачную серию, встрепенуться и с хорошими эмоциями выйти в концовку чемпионата», - приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

По словам специалиста, оба коллектива будут играть в атакующем стиле, что сделает эту встречу интересной для любителей зрелищного футбола.

Матч «Спартак» - «Динамо» состоится завтра, восьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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