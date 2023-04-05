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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Хочется, чтобы динамовцы обыграли «Спартак»

05 Апреля 2023 • 21:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин поделился своими ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

«Хочется, чтобы динамовцы обыграли «Спартак» в следующем туре. Надеюсь, будет победа «Динамо» где-нибудь со счётом 2:1», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

В данный момент «бело-голубые» в турнирной таблице национального российского чемпионата располагаются на пятом месте, имея в своём активе 35 очков.

«Красно-белые», сумев набрать за то же время 41 балл, находятся на третьей строчке Российской премьер-лиги.

Игра между динамовцами и спартаковцами начнётся восьмого апреля в 19:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дерби Олег Терёхин
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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