Терёхин: «Хочется, чтобы динамовцы обыграли «Спартак»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин поделился своими ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком».

«Хочется, чтобы динамовцы обыграли «Спартак» в следующем туре. Надеюсь, будет победа «Динамо» где-нибудь со счётом 2:1», - приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

В данный момент «бело-голубые» в турнирной таблице национального российского чемпионата располагаются на пятом месте, имея в своём активе 35 очков.

«Красно-белые», сумев набрать за то же время 41 балл, находятся на третьей строчке Российской премьер-лиги.

Игра между динамовцами и спартаковцами начнётся восьмого апреля в 19:30.