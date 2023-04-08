Стало известно, почему Николсон не попал в заявку на матч против «Динамо»

Стала известна причина, почему ямайский форвард московского «Спартака» Шамар Николсон не попал в заявку на матч 22-го тура Российской премьер-лиги против «Динамо». По данным телеграм-канала «Дай УдаритЬ», нападающий пропускает игру из-за простуды.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

«Спартак» в настоящий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице, а «Динамо» занимает пятую позицию.

Столичное дерби пройдёт на «Открытие Банк Арене», а свисток о начале поединка будет дан главным судьёй Сергеем Ивановым в 19:30 по московскому времени.